  • 20 авг 2025 | 12:31
"Обиколка около Трявна 2025" ще се проведе на 13 септември

На 13 септември в Трявна се организира за поредна година „Обиколка около Трявна“ 2025, съобщиха от местната администрация.

„51 километра из дебрите на красивата централна Стара планина. Изкачвания, спускания, стари римски пътища и спиращи дъха гледки към есенните склонове на гористите местности. Най-новото трасе, включено в традиционната „Обиколка около Трявна“ 2025, ще предложи на бегачи от цялата страна невероятно преживяване, което ще остане завинаги в съзнанието им“, каза за БТА Юлияна Цанева, експерт връзки с обществеността в Община Трявна.

Организаторите посочват, че участието и тази година е напълно безплатно, без предварително записване. Събитието е с главни организатори Емил Гатев и Калоян Узунов и се провежда с финансовата подкрепа на Община Трявна. Обиколката няма състезателен характер, като всички любители на планинското бягане и колоездене са добре дошли в Трявна на 13 септември.

В 6:50 часа, на паркинга на комплекс „Бръшлян“, ще се проведе кратка техническа конференция за дистанция 51 км, която е само за бегачи. Стартът е в 7:00 часа, а контролното време за преминаване на определеното трасе е 9:00 часа. Маршрутът ще бъде предварително обозначен с необходимата маркировка, но е препоръчително всички участници да имат свален GPS трак, който може да бъде открит на официалната FB страница на събитието – „Обиколка около Трявна“. Общата положителна денивелация е 2000 метра, като по трасето ще има три подкрепителни пункта – м. Сечен камък /от 10:00 до 12:00 часа/, разклон Плачковци – с. Бъчварите /от 10:30 до 13:30 часа/ и с. Милевци /от 12:00 до 14:00 часа/, допълват от Община Трявна.

Бегачите ще могат да разчитат и на четири водоизточника – деветте чушнара /24 км/, х. Българка /31 км/, м. Ябълките /34-35 км/ и с. Милевци /48 км/.

Организаторите информират, че „Обиколка около Трявна“ запазва досегашните си две дистанции за бегачи и колоездачи – 24 км и 31 км. Събирането на участниците е в 09:30 часа отново на комплекс „Бръшлян“, където ще бъде проведена също кратка техническа конференция. В 10:00 часа първи ще стартират колоездачите, а десет минути по-късно и бегачите. Контролното време за преминаване на двете дистанции е 5 часа.

Финалът е на площад „Пенчо Славейков“ в Трявна. Всеки завършил участник ще бъде награден и поздравен за своето представяне. Пожелаваме успех на всички смелчаци и любители на планинския спорт, който не спира да вдъхновява и мотивира човешкия дух и способности, допълниха от Община Трявна.

