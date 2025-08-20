Популярни
  3. Ботев Враца взе роден национал

  • 20 авг 2025 | 12:02
Ботев Враца ще разчита на национала Георги Герганов за следващия сезон 2025/2026 в Sesame Национална баскетболна лига.

"Младият талант на българския баскетбол Георги Герганов от новия сезон в Sesame НБЛ, ще защитава цветовете на Ботев 2012 Враца.

Пожелаваме му много успехи с Ботев и националния отбор на България", написаха от врачанския клуб на официалния си профил във Фейсбук.

В момента Герганов е част от мъжкия представителен тим на страната, който тази вечер от 20:30 часа ще гостува на Нидерландия в последния си и решителен мач от предквалификациите за предстоящото през 2027 година Световно първенство в Катар.

Баскетболистът е на 23 години и е носил екипите още на Тунджа Ямбол и Балкан, като именно в тима от Ботевград игра за последно.

Sportal.bg

