Лилия Георгиева: Нашият отбор ще се бори да вдъхнови следващото поколение

Селекционерът Лилия Георгиева е уверена във възможностите на българския национален отбор за момичета до 16 години преди старта на Европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Българският тим ще срещне Украйна в мач от първия кръг в Група D, където са още отборите на Гърция, Литва и Северна Македония. Срещата ще стартира от 20:30 часа българско време в Баскетболния център за развитие.

Пред Basketball.bg Георгиева сподели как е преминала подготовката на отбора и какви са неговите цели, като не пропусна да отправи и послание към всички деца от школите.

- Доволна ли сте от изиграните контроли по време на подготовката?

- Да, доволна съм, защото всяка контрола ни помогна да се развиваме. Дори и трудните мачове бяха ценни – те ясно показаха къде трябва да подобрим играта си. Най-важното е, че с всяка следваща проверка момичетата показваха растеж, увереност и колективен дух. Контролите ни помогнаха не само да коригираме грешки, но и да изградим по-голяма увереност в собствените сили и отборна игра. Забелязах, че състезателките вече започват да разбират колко важно е всеки детайл – в защита, в нападение, в дисциплината и в концентрацията. Тези мачове ни дадоха увереност, че можем да бъдем конкурентни на високо ниво и че сме готови да се борим за постигане на целите си.

- Изпълнихте ли задачите, които си бяхте поставили като щаб преди европейското?

- Поставихме си ясни цели – да изградим силен колектив, да подобрим физическата и тактическата готовност и да дадем увереност на всяка състезателка. Смятам, че постигнахме това. Разбира се, винаги има място за развитие, но момичетата вече знаят какво означава да играят заедно като един отбор. Наложихме стил на игра, който изисква бързо и правилно вземане на решения в ситуации на числено предимство, агресивни пробиви към коша и максимален контрол над темпото. В защита изградихме идентичност чрез агресивна пресираща защита по целия терен, която дава възможност да печелим притежания и да вкарваме съперника в грешки. Вярвам, че именно тази комбинация от дисциплина, интензитет и увереност е основата, върху която ще стъпим на европейското.

-Готов ли е отборът за турнира в Турция и какви са вашите цели – като игра и място на шампионата?

- Отборът е готов да се бори. Нашата цел е да играем бърз, агресивен и модерен баскетбол, със силна защита и колективен дух. Що се отнася до класирането, вярвам, че ако покажем това лице на терена, България ще има повод да бъде горда с нас. Знам, че тези момичета имат характера и силата да излязат без страх срещу всеки съперник. Те вече доказаха, че могат да бъдат единни в трудните моменти и да превръщат енергията си в победи. Убедена съм, че ще се справят, защото притежават нещо много повече от талант – имат сърце и желание да се раздадат докрай за България.

- Какво е вашето мнение за съперниците в групата?

- Уважаваме всички съперници, защото на това ниво няма лесни отбори. Групата е силна и разнообразна, което гарантира интересни и динамични мачове. Всеки един от съперниците ни изисква максимална концентрация и дисциплина.

- Какво бихте казали на всички българи, които ще ви стискат палци?

- Бих искала да благодаря на всички, които ще застанат зад нас. Тяхната подкрепа е нашата сила, защото на терена момичетата носят не само екипа на България, а и надеждите на всички, които вярват в спорта. Те вече доказаха, че са готови да жертват личното си време и комфорт в името на баскетбола и България. Нека заедно бъдем един отбор както на терена, така и извън него. Искам да се обърна и към децата по школите, както и към техните треньори – всяка тренировка, всяка минута труд и дисциплина си струва. Успехът не идва бързо, но идва за онези, които имат търпението и куража да вървят по трудния път. Мечтайте смело, работете упорито и знайте, че всяка капка пот е инвестиция в бъдещето ви. Нашият отбор ще се бори с цялото си сърце и искаме да вдъхновим следващото поколение да вярва, че българският баскетбол има бъдеще и може да постига големи неща.

Снимка: БФБаскетбол