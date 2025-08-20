Олимпийски шампион по борба ще дебютира в ММА

Популярни
  20 авг 2025
Дебютът на Гейбъл Стивсън в смесените бойни изкуства вече е официално насрочен.

Във вторник от организацията LFA обявиха, че феноменалният борец от Университета на Минесота ще направи своя дебют в клетката на събитието LFA 217. Галавечерта ще се проведе в петък, 12 септември, в "Mystic Lake Casino Hotel" в Прайър Лейк, Минесота. Събитието ще се излъчва на живо по "UFC Fight Pass".

Стивсън ще се изправи срещу Брейдън Питърсън, за когото това ще бъде втори професионален мач. Златният олимпийски медалист от 2020 г. ще сложи ръкавиците за ММА след знаменита кариера в колежанската борба, която включва две национални титли, две награди „Дан Ходж“ и пет отличия „All-American“. Доскоро Стивсън беше част от програмата за развитие на WWE, но беше освободен през май 2024 г.

След края на сезона по борба, Стивсън започна да се фокусира повече върху тренировките по ММА, като прекара известно време в Лас Вегас, където работи с треньори от "Syndicate MMA". Той също така счита легендата на UFC Джон Джоунс за един от своите ментори, след като му помогна в подготовката за двубой срещу Стипе Миочич.

