Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктория Димитрова: Никой не ни вярваше, но ние доказахме какво можем

Виктория Димитрова: Никой не ни вярваше, но ние доказахме какво можем

  • 19 авг 2025 | 18:52
  • 295
  • 1

След мача с Чили всичко се промени, събудихме си и осъзнахме реално за какво сме дошли на световното и какво означава отборна игра, коментира младата националка

Националният отбор по волейбол на България за жени под 21 години се завърна у нас след участието си на световното първенство в Индонезия, където нашите заеха престижното  четвърто място в крайното класиране.

Младата ни надежда Виктория Димитрова игра на нетипична за нея позиция на световното, като от титулярния си пост диагонал, се наложи да се изявява като посрещач. Състезателката на американския университет Бингхамптън заяви в специално интервю за BGvolleyball.com, че никой не е вярвал в този отбор, но момичетата са доказали на себе си и на обществеността, че могат да достигнат до Топ 4 в света.

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

Честито четвърто място в света. Какви чувства те вълнуват от това постижение?

Честно казано все още не мога да го осъзная. Но за мен и огромно постижение. Горда съм от това, което постигнахме, защото никой не вярваше в нас! Ние доказахме, както на себе си, така и на всички, че можем да стигнем до топ 4 в света.

Тежко начало, но сред това набрахте инерция. Какво стана?

Да, определено беше тежко началото. Беше ни трудно да се намерим като отбор и реално всеки да осъзнае какво означава да си в отбор. Всяка да играе за другата. Всяка състезателка да дава всичко за другите, не само за себе си. Да бъдем истински колектив.

След мача, в който паднахме от Чили, като че ли всички събудиха. Осъзнахме реално за какво сме дошли и се събрахме. След това атмосферата беше много различна и много по-хубава. Нещата потръгнаха.

Реализирахте две последователни победи над САЩ и Полша. Кое беше разковничето?

Смятам, че качествата си ги имахме и преди тома. Енергията обаче липсваше. След нашия разговор отборно имаше голям ефект. Както казах се събрахме и осъзнахме за какво сме там. Самата енергия се промени. Всички вече играхме една за друга и беше уникално.

Полякините бяха абсолютният лидер до този момент, но ги сразихте. Имаше ли нещо по-специално в този ден?

Смятам, че след мача със САЩ придобихме самочувствие и увереност. Вече с тази вяра в себе си, както и подкрепата която получавахме от семействата ни, от феновете и хората, които следят волейбола по целия свят, това ни даде сили.

Игра на нетипичен пост за теб – посрещач. Как се справи и доволна ли си от себе си?

Да, може да се каже, че съм доволна от себе си. За първи път играя като посрещач. И то на национално ниво. Това е голяма отговорност. Смятам, че се представих добре. Беше нещо ново за мен и доста интересно. Дадох всичко от себе си да помогна колкото можех на отбора. Разбира се имам критики към себе си, но като цяло съм доволна.

￼Ще ти помогне ли това за бъдещето?

Със сигурност. Това е безценен опит.

Кога заминаваш за САЩ?

На 20-ти август рано сутринта в 6 ч. (след по малко от 24 часа б.р).

Пожелай си нещо за завършек?

Пожелавам си най-вече да съм здрава, да се развивам възходящо и още повече успехи.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

  • 19 авг 2025 | 19:31
  • 712
  • 0
Александра Китипова: Имахме шансове за финал

Александра Китипова: Имахме шансове за финал

  • 19 авг 2025 | 19:13
  • 270
  • 0
Матей Казийски започна подготовка с шампиона на Италия

Матей Казийски започна подготовка с шампиона на Италия

  • 19 авг 2025 | 18:23
  • 5440
  • 6
Симеон Топузлиев ще играе в Кипър

Симеон Топузлиев ще играе в Кипър

  • 19 авг 2025 | 17:32
  • 620
  • 0
Хулио Веласко: Най-лошото нещо във волейбола? Трябваше да спра да танцувам танго!

Хулио Веласко: Най-лошото нещо във волейбола? Трябваше да спра да танцувам танго!

  • 19 авг 2025 | 17:08
  • 813
  • 0
Волейболните националки пристигнаха в Тайланд

Волейболните националки пристигнаха в Тайланд

  • 19 авг 2025 | 15:35
  • 1253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:0 Янтра

Етър 0:0 Янтра

  • 19 авг 2025 | 20:01
  • 1366
  • 1
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 58576
  • 397
Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

Пуснаха още 500 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 5172
  • 3
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 1906
  • 3
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 10393
  • 9
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 6796
  • 0