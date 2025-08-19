Виктория Димитрова: Никой не ни вярваше, но ние доказахме какво можем

След мача с Чили всичко се промени, събудихме си и осъзнахме реално за какво сме дошли на световното и какво означава отборна игра, коментира младата националка

Националният отбор по волейбол на България за жени под 21 години се завърна у нас след участието си на световното първенство в Индонезия, където нашите заеха престижното четвърто място в крайното класиране.

Младата ни надежда Виктория Димитрова игра на нетипична за нея позиция на световното, като от титулярния си пост диагонал, се наложи да се изявява като посрещач. Състезателката на американския университет Бингхамптън заяви в специално интервю за BGvolleyball.com, че никой не е вярвал в този отбор, но момичетата са доказали на себе си и на обществеността, че могат да достигнат до Топ 4 в света.

Честито четвърто място в света. Какви чувства те вълнуват от това постижение?

Честно казано все още не мога да го осъзная. Но за мен и огромно постижение. Горда съм от това, което постигнахме, защото никой не вярваше в нас! Ние доказахме, както на себе си, така и на всички, че можем да стигнем до топ 4 в света.

Тежко начало, но сред това набрахте инерция. Какво стана?

Да, определено беше тежко началото. Беше ни трудно да се намерим като отбор и реално всеки да осъзнае какво означава да си в отбор. Всяка да играе за другата. Всяка състезателка да дава всичко за другите, не само за себе си. Да бъдем истински колектив.

След мача, в който паднахме от Чили, като че ли всички събудиха. Осъзнахме реално за какво сме дошли и се събрахме. След това атмосферата беше много различна и много по-хубава. Нещата потръгнаха.

Реализирахте две последователни победи над САЩ и Полша. Кое беше разковничето?

Смятам, че качествата си ги имахме и преди тома. Енергията обаче липсваше. След нашия разговор отборно имаше голям ефект. Както казах се събрахме и осъзнахме за какво сме там. Самата енергия се промени. Всички вече играхме една за друга и беше уникално.

Полякините бяха абсолютният лидер до този момент, но ги сразихте. Имаше ли нещо по-специално в този ден?

Смятам, че след мача със САЩ придобихме самочувствие и увереност. Вече с тази вяра в себе си, както и подкрепата която получавахме от семействата ни, от феновете и хората, които следят волейбола по целия свят, това ни даде сили.

Игра на нетипичен пост за теб – посрещач. Как се справи и доволна ли си от себе си?

Да, може да се каже, че съм доволна от себе си. За първи път играя като посрещач. И то на национално ниво. Това е голяма отговорност. Смятам, че се представих добре. Беше нещо ново за мен и доста интересно. Дадох всичко от себе си да помогна колкото можех на отбора. Разбира се имам критики към себе си, но като цяло съм доволна.

￼Ще ти помогне ли това за бъдещето?

Със сигурност. Това е безценен опит.

Кога заминаваш за САЩ?

На 20-ти август рано сутринта в 6 ч. (след по малко от 24 часа б.р).

Пожелай си нещо за завършек?

Пожелавам си най-вече да съм здрава, да се развивам възходящо и още повече успехи.

Снимки: Startphoto