Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Турнир по спортна аеробика в Пловдив събира над 650 състезатели от 20 държави

Турнир по спортна аеробика в Пловдив събира над 650 състезатели от 20 държави

  • 19 авг 2025 | 15:38
  • 336
  • 0
Турнир по спортна аеробика в Пловдив събира над 650 състезатели от 20 държави

Над 640 състезатели от 20 държави ще участват в 16-ото издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN", обявиха организаторите.

Надпреварата, която е за деца, юноши, девойки, мъже и жени, ще се проведе от 10 до 12 октомври в Пловдив.

В България ще пристигнат спортисти от Австрия, Азербайджан, Белгия, Бенин, Китай, Естония, Финландия, Франция, Германия, Великобритания, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Турция и Украйна.

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Мария Гигова в предаването "Зала на славата"

Мария Гигова в предаването "Зала на славата"

  • 18 авг 2025 | 15:38
  • 467
  • 0
БНТ 3 ще излъчи бенефиса на Боряна Калейн

БНТ 3 ще излъчи бенефиса на Боряна Калейн

  • 18 авг 2025 | 12:27
  • 900
  • 0
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година

Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година

  • 17 авг 2025 | 15:33
  • 1705
  • 4
Бронз за българите в аеробиката на Световните игри в Китай

Бронз за българите в аеробиката на Световните игри в Китай

  • 16 авг 2025 | 18:38
  • 489
  • 0
Гимнастички от рекордните 76 страни ще участват на Световното в Рио

Гимнастички от рекордните 76 страни ще участват на Световното в Рио

  • 14 авг 2025 | 13:03
  • 931
  • 1
Златно момиче на България стана майка

Златно момиче на България стана майка

  • 13 авг 2025 | 18:20
  • 11209
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 44779
  • 302
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 22949
  • 23
Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

Пускат още 400 билета за сектор "А" мача с Испания

  • 19 авг 2025 | 16:27
  • 869
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 12546
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 412
  • 0
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 12581
  • 39