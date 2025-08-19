Турнир по спортна аеробика в Пловдив събира над 650 състезатели от 20 държави

Над 640 състезатели от 20 държави ще участват в 16-ото издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN", обявиха организаторите.

Надпреварата, която е за деца, юноши, девойки, мъже и жени, ще се проведе от 10 до 12 октомври в Пловдив.

В България ще пристигнат спортисти от Австрия, Азербайджан, Белгия, Бенин, Китай, Естония, Финландия, Франция, Германия, Великобритания, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Турция и Украйна.

Състезанието се организира с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (FIG). Входът за публика е свободен.