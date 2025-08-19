Нефтохимик стартира подготовка на 25 август

Шесткратните шампиони на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) се събират за първа тренировка на 25 август (понеделник).
„Нефтохимиците“ ще започнат подготовката си за новия сезон 2025/2026 под ръководството на италианския си треньор Франческо Кадеду в зала „Бойчо Брънзов“.
В. редиците на бургазлии има няколко нови имена - диагонала Ади Османович, центъра Мартин Кръстев, посрещачите Калоян Балабанов, Рикардо и Димитър Василев, разпределителя Дмитро Долгополов, либерото Симеон Добрев., както и Стефан Чавдаров. От състава от миналата кампания остават центърът Венцислав Рагин, либерото Ясен Петров, диагоналът Стоян Димитров и разпределителят Георги Братоев.