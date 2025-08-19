Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик стартира подготовка на 25 август

Нефтохимик стартира подготовка на 25 август

  • 19 авг 2025 | 15:04
  • 181
  • 0

Шесткратните шампиони на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) се събират за първа тренировка на 25 август (понеделник).

„Нефтохимиците“ ще започнат подготовката си за новия сезон 2025/2026 под ръководството на италианския си треньор Франческо Кадеду в зала „Бойчо Брънзов“.

В. редиците на бургазлии има няколко нови имена - диагонала Ади Османович, центъра Мартин Кръстев, посрещачите Калоян Балабанов, Рикардо и Димитър Василев, разпределителя Дмитро Долгополов, либерото Симеон Добрев., както и Стефан Чавдаров. От състава от миналата кампания остават центърът Венцислав Рагин, либерото Ясен Петров, диагоналът Стоян Димитров и разпределителят Георги Братоев.

Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа
Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа
Следвай ни:

Още от Волейбол

Maтeй Kaзийcĸи инвестира нaд 1 000 000 лeвa в бългapcĸa технологична ĸoмпaния

Maтeй Kaзийcĸи инвестира нaд 1 000 000 лeвa в бългapcĸa технологична ĸoмпaния

  • 19 авг 2025 | 13:15
  • 3192
  • 1
Канада без звездата си срещу България на Мондиала

Канада без звездата си срещу България на Мондиала

  • 19 авг 2025 | 12:09
  • 1293
  • 0
Волейболните националки до 21 години бяха посрещнати с цветя след силното Световно първенство

Волейболните националки до 21 години бяха посрещнати с цветя след силното Световно първенство

  • 19 авг 2025 | 11:51
  • 679
  • 0
Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд

Антонина Зетова: Имаме добра база за това, което ни очаква в Тайланд

  • 19 авг 2025 | 11:43
  • 676
  • 0
Борислав Халачев и Николай Иванов споделиха впечатленията си след силното Световно първенство

Борислав Халачев и Николай Иванов споделиха впечатленията си след силното Световно първенство

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 1092
  • 1
Маргарита Гунчева: Можеше да е още по-добър завършек, ако бяхме взели бронзовия медал

Маргарита Гунчева: Можеше да е още по-добър завършек, ако бяхме взели бронзовия медал

  • 19 авг 2025 | 10:23
  • 738
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 35075
  • 257
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 17345
  • 15
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 10923
  • 17
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 9520
  • 26
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 12107
  • 4
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 12973
  • 11