Берое представи националка като ново попълнение

Женският отбор на Берое Стара Загора представи националката Валерия Алексиева като поредно ново попълнение за отбора чрез профила си във Фейсбук.

"Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба при представянето на баскетболистката.

Националката се завръща в Стара Загора, след като между 2018 и 2020 година защитаваше цветовете на Локомотив и Берое U18. Валерия Алексиева е играла още за Миньор, Асеновец, Славия, Монтана и немския Алба Берлин. В последните две години тя бе основна част от литовския Шяуляй. През миналия сезон записва 15 срещи в лигата със средни показатели от 9.9 точки, 2.1 борби, 2.7 асистенции и в WBBL - 16 срещи, 6.4 точки, 1.7 борби, 2.6 асистенции.

Алексиева е преминала през всички национални гарнитури и е част от женския отбор в последния квалификационен цикъл. През 2019 печели Европейската титла, Дивизия Б с тима на девойките до 20 години.

До този момент женският баскетболен Берое обяви четири нови попълнения - Кайла Купър, Елизабет Елиът, Ина Димова и Деана Стояновска. Гергана Маданкова, Златка Маданкова и Александра Петрова продължиха своите договори с клуба и за новия сезон.