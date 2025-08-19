Рилски спортист се подсили с американски гард

Женският тим на Рилски спортист подписа с американски гард, съобщиха от клуба.

"Грейс Кейв е името на момичето, което този сезон ще играе на позиция 1 за женския тим на Рилски спортист през сезон 2025/2026. Кейв е родена на 9 юни 2003 година и е висока 175 см.

Завършва университета Небраска в Омаха, за който през миналия сезон изиграва 29 мача със средно 33 минути игрово време. В тях Грейс Кейв записва показатели от 16.4 точки, 3.5 асистенции, 3.3 борби и 1.6 откраднати топки на мач", написаха от Рилски спортист на официалния си уебсайт.

"Сезон 2025/2026 ще бъде първият професионален в кариерата на Грейс и всички ние се надяваме той да бъде успешен. Извън корта тя участва активно в менторска програма, при която студентките от отбора се срещат с успешни бизнес дами от Омаха.

Инициативата е стартирана от треньора на Кейв - Кари Банкс и цели да подкрепи развитието на момичетата не само като атлетки, но и като личности и бъдещи професионалистки. Грейс споделя, че е вдъхновена от тези срещи и възможностите, които програмата предлага", добавиха още от Рилски спортист.