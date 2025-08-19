Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист се подсили с американски гард

Рилски спортист се подсили с американски гард

  • 19 авг 2025 | 13:05
  • 201
  • 0
Рилски спортист се подсили с американски гард

Женският тим на Рилски спортист подписа с американски гард, съобщиха от клуба.

"Грейс Кейв е името на момичето, което този сезон ще играе на позиция 1 за женския тим на Рилски спортист през сезон 2025/2026. Кейв е родена на 9 юни 2003 година и е висока 175 см.

Завършва университета Небраска в Омаха, за който през миналия сезон изиграва 29 мача със средно 33 минути игрово време. В тях Грейс Кейв записва показатели от 16.4 точки, 3.5 асистенции, 3.3 борби и 1.6 откраднати топки на мач", написаха от Рилски спортист на официалния си уебсайт.

"Сезон 2025/2026 ще бъде първият професионален в кариерата на Грейс и всички ние се надяваме той да бъде успешен. Извън корта тя участва активно в менторска програма, при която студентките от отбора се срещат с успешни бизнес дами от Омаха.

Инициативата е стартирана от треньора на Кейв - Кари Банкс и цели да подкрепи развитието на момичетата не само като атлетки, но и като личности и бъдещи професионалистки. Грейс споделя, че е вдъхновена от тези срещи и възможностите, които програмата предлага", добавиха още от Рилски спортист.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Олимпиакос обяви кога започва подготовка за новия сезон

Олимпиакос обяви кога започва подготовка за новия сезон

  • 18 авг 2025 | 18:22
  • 1589
  • 0
Олимпиакос се възхити на Везенков

Олимпиакос се възхити на Везенков

  • 18 авг 2025 | 17:36
  • 4560
  • 0
Спартак Плевен обяви подробности за участието си в ENBL

Спартак Плевен обяви подробности за участието си в ENBL

  • 18 авг 2025 | 17:03
  • 1367
  • 0
Годеницата на НБА звезда събра погледите от плажа

Годеницата на НБА звезда събра погледите от плажа

  • 18 авг 2025 | 15:51
  • 4862
  • 1
Испания остана без Абалде за ЕвроБаскет

Испания остана без Абалде за ЕвроБаскет

  • 18 авг 2025 | 15:39
  • 1500
  • 1
Баскония взе американско тежко крило

Баскония взе американско тежко крило

  • 18 авг 2025 | 15:00
  • 806
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 21170
  • 108
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 9275
  • 10
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 8636
  • 13
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 5702
  • 12
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 9915
  • 3
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 10246
  • 10