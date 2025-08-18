Испания остана без Абалде за ЕвроБаскет

Крилото на националния отбор на Испания Алберто Абалде ще пропусне започващото на 27 август Европейско първенство заради мускулна контузия на левия крак.
Медицинските изследвания са показали травма от втора степен и се очаква крилото да е аут за 2-3 седмици, което означава, че няма да може да помогне на защитаващия европейската си титла тим на Испания на предстоящия шампионат на Стария континент.
29-годишният играч на Реал Мадрид се контузи в приятелския мач с Франция. "Петлите" губеха с 16 точки на полувремето, но направиха обрат за победата със 78:73.
Снимки: Imago