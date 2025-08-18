Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Локомотив Пловдив се подсили с гард

  • 18 авг 2025 | 14:06
  • 260
  • 0
Баскетболният Локомотив Пловдив привлече нов гард. Това е Мирослав Лилов, който ще носи екипа на тима през следващия сезон 2025/2026.

"БК Локомотив Пловдив с радост обявява, че към отбора се присъединява младият и талантлив баскетболист Мирослав Лилов - стрелящ гард и леко крило, роден през 2005 година.

Мирослав има богата визитка за възрастта си и вече е натрупал ценен международен опит в Сърбия с ФМП Железник - три сезона в школата на клуба, където изгражда характер и усет към истинската работа в баскетбола, а също и в Италия с Ню Фортитудо - още една важна стъпка в развитието му, носеща увереност и опит в различна баскетболна среда", написаха от Локомотив на официалната си страница във Facebook.

"Сега той ще облича черно-бялата фланелка на Локомотив Пловдив и ще даде всичко от себе си на паркета, за да помогне на отбора да постигне нови успехи.

Вярваме, че неговият талант, труд и амбиция ще донесат много поводи за гордост. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Мирослав", добавиха от пловдивския клуб.

Ново име в Локомотив Пловдив е и бившият център Илко Нанев, който се присъедини към щаба на наставника Асен Николов като помощник-треньор.

Снимка: БК "Локомотив Пловдив" / Фейсбук

