Италия излъга Япония и грабна световната титла

Волейболистките от националния отбор на Италия за жени под 21 години триумфираха с трофея на световното първенство в Сурабая (Индонезия).

"Скуадра адзура" надделя над Япония с 3:2 (25:22, 22:25, 15:25, 25:19, 15:11) в големия финал на надпреварата пред 2300 зрители в "Ява Пос Арина".

Това е втора титла за италианките, които грабнаха трофея и през 2021 г. Тогава отборът победи Сърбия с 3:0 гейма.

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

“Адзурите" и волейболистките от Страната на Изгряващото слънце се срещнаха за първи път в мач за призови места в надпреварата за тази възраст през 2015 г. Тогава двата отбора се борят за бронза, а Италия надиграва съперника с 3:0 гейма. Сблъскват се и на финал през 2019 г. - японките надделяват в пет гейма.

Най-резултатна за Италия бе Мерит Адигуе с 34 точки (1 ас, 4 блока).

Линда Манфредини се отчете с 15 точки (6 блока).

С 14 точки (1 ас, 3 блока) завърши Тереза Мария Босо.

За Япония Анна Уемура записа 18 точки (1 ас, 3 блока), със 17 точки (1 блок) приключи Сае Омори.