Борислав Николов остава в Рилски спортист

Гардът Борислав Николов ще продължи да носи потника на Рилски спортист, обявиха от клуба от Самоков.
"Понеделник е, а ние продължавам да разкриваме състава си. Днес новината е, че Боби Николов също продължава да бъде част от Рилски", пишат във Фейсбук шампионите.
"Боби е гард и си е наше момче - самоковче. За съжаление, през последните два сезона късметът му обърна гръб и гардът трябваше да лекува тежки контузии. Сега обаче е здрав и се надяваме, че този сезон Боби ще покаже на какво е способен.
Пожелаваме му успех!", добавят от Рилецо.
