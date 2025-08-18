Борислав Николов остава в Рилски спортист

Гардът Борислав Николов ще продължи да носи потника на Рилски спортист, обявиха от клуба от Самоков.

"Понеделник е, а ние продължавам да разкриваме състава си. Днес новината е, че Боби Николов също продължава да бъде част от Рилски", пишат във Фейсбук шампионите.

"Боби е гард и си е наше момче - самоковче. За съжаление, през последните два сезона късметът му обърна гръб и гардът трябваше да лекува тежки контузии. Сега обаче е здрав и се надяваме, че този сезон Боби ще покаже на какво е способен.

Пожелаваме му успех!", добавят от Рилецо.

Снимки: Startphoto