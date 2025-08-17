Популярни
България поведе с 2:0, но загуби от Нидерландия с 2:3 (видео)

  • 17 авг 2025 | 15:56
  • 846
  • 0

Волейболистките от националния отбор на България загубиха втория си мач на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай) преди началото на Световното първенство в Тайланд.

Момичетата на селекционера Антонина Зетова поведоха с 2:0 гейма, но отстъпиха на Нидерландия с 2:3 (25:20, 25:22, 18:25, 22:25, 13:15).

Селекционерът на българския отбор Антонина Зетова отново даде шанс за изява на младите Калина Венева, Димана Иванова, Дарина Нанева и Виктория Нинова, които станаха световни шампионки до 19 години през миналия месец.   

В понеделник (18 август) България ще играе с "кленовите листа". И този мач е отново от 12,30 часа българско време.

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача БЪЛГАРИЯ - НИДЕРЛАНДИЯ 2:3 - ТУК!

