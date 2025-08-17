България поведе с 2:0, но загуби от Нидерландия с 2:3 (видео)

Волейболистките от националния отбор на България загубиха втория си мач на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай) преди началото на Световното първенство в Тайланд.

Момичетата на селекционера Антонина Зетова поведоха с 2:0 гейма, но отстъпиха на Нидерландия с 2:3 (25:20, 25:22, 18:25, 22:25, 13:15).

Селекционерът на българския отбор Антонина Зетова отново даде шанс за изява на младите Калина Венева, Димана Иванова, Дарина Нанева и Виктория Нинова, които станаха световни шампионки до 19 години през миналия месец.

В понеделник (18 август) България ще играе с "кленовите листа". И този мач е отново от 12,30 часа българско време.

