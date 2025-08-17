Анализирай това с Георги Петров: Нетрадиционни методи на работа

Епизод 118 на подкаста "Първо темпо" е отново образователен, а лектор е Георги Петров.
Този път поставяме акцент върху нетрадиционните методи на работа в подготовката на състезателите, но няма да пропуснем и случилото се в Лигата на нациите за сезон 2025 и по-конкретно:
- Виртуалната реалност и проблемите с комуникацията
- Волейболисти стават театрални актьори - как?
- Настолните игри като инструмент за сплотяване на колектива
- Сутрешна тренировки - боси (само по чорапи) - защо?
- Възстановяване с лед след мач, ледените ръкавици на Новак Джокович и още...
- Кардио с дишане след вечеря по време на турнир - как помага за възстановяването?
- Подобряване на координацията и паметта (мнемоника) - Какво е общото между крокодил и климатик или между Червената шапчица, самолет и Япония?
- “Новости" от VNL 2025 - позиция за игра в защита и необичайно посрещане
- Българското представяне във VNL 2025.