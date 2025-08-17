Калина Венева: Има притеснение преди световното, но опитните в отбора ни помагат

Калина Венева стана световна шампионка с България на Световното първенство за девойки до 19 години.

Посрещачката от ЦПВК вече е част от националния отбор за жени.

Калина Венева говори за за предстоящия си дебют в женския национален отбор.

За адаптацията към тима на жените.

България взе гейм на световния шампион Сърбия на приятелския турнир в Китай

За незабравимите емоции от спечелената световна титла до 19 г.

За мечтите, които тепърва предстоят!

