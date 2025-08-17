Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Калина Венева: Има притеснение преди световното, но опитните в отбора ни помагат

Калина Венева: Има притеснение преди световното, но опитните в отбора ни помагат

  • 17 авг 2025 | 12:41
  • 634
  • 0

Калина Венева стана световна шампионка с България на Световното първенство за девойки до 19 години.

Посрещачката от ЦПВК вече е част от националния отбор за жени.

Калина Венева говори за за предстоящия си дебют в женския национален отбор.

За адаптацията към тима на жените.

България взе гейм на световния шампион Сърбия на приятелския турнир в Китай
България взе гейм на световния шампион Сърбия на приятелския турнир в Китай

За незабравимите емоции от спечелената световна титла до 19 г.

За мечтите, които тепърва предстоят!

Гледайте цялото видео със световната шампионка Калина Венева, която ще дебютира с женския национален отбор на Световното първенство в Тайланд!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Добромир Димитров става съотборник с Османи Хуанторена в шампиона на Испания

Добромир Димитров става съотборник с Османи Хуанторена в шампиона на Испания

  • 16 авг 2025 | 17:08
  • 1824
  • 0
Дейвид Кръстев - за новото предизвикателство, Нефтохимик и мачовете с брат му

Дейвид Кръстев - за новото предизвикателство, Нефтохимик и мачовете с брат му

  • 16 авг 2025 | 16:56
  • 2415
  • 0
Берое стартира подготовка за новия сезон

Берое стартира подготовка за новия сезон

  • 16 авг 2025 | 16:48
  • 1811
  • 0
Пирин започва подготовка на 25 август

Пирин започва подготовка на 25 август

  • 16 авг 2025 | 16:43
  • 751
  • 0
Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

  • 16 авг 2025 | 16:37
  • 917
  • 0
Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

  • 16 авг 2025 | 16:20
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 32994
  • 23
Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 17 авг 2025 | 13:28
  • 9230
  • 4
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 6858
  • 39
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 12783
  • 35
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 7531
  • 42
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 7227
  • 6