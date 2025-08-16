Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Почти 100 човека стартираха в състезания по планинско бягане в Боровец

Почти 100 човека стартираха в състезания по планинско бягане в Боровец

  • 16 авг 2025 | 19:03
  • 136
  • 0
Почти 100 човека стартираха в състезания по планинско бягане в Боровец

Близо стотина души взеха участие в състезания по планинско бягане в курортен Боровец. Те бяха организирани от Клуб за изкуство и спорт "Дунавска", каза пред БТА главният организатор Мая Малканова.

В надпреварите има къса дистанция за хора, които не са толкова подготвени. Трасето на "Ястребец Трейл Рън" е 16-километрово и е с 1000 метра денивелация. Другото състезание е за любителите на по-дългите състезания по планинско бягане. То е наречено "Мусала Екстрийм" и е 38 километра с 2200 м денивелация.

Трасетата преминават различни части на Рила планина, през връх Ястребец до самия връх Мусала.

Старт на състезанието дадоха кметът на община Самоков Ангел Джоргов и изпълнителите директори на "Бороспорт" АД и компанията "Самел-90" АД Георги Кочов и Петър Георгиев.

Снимка: Община Самоков

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Легендарният Майкъл Джонсън с притеснително изявление

Легендарният Майкъл Джонсън с притеснително изявление

  • 15 авг 2025 | 19:09
  • 2684
  • 0
Арманд Дуплантис си постави нова цел

Арманд Дуплантис си постави нова цел

  • 15 авг 2025 | 16:15
  • 2658
  • 0
Християн Касабов мисли за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

Християн Касабов мисли за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028

  • 14 авг 2025 | 15:56
  • 732
  • 0
Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

Локомотив Пловдив подсили треньорския си щаб с шампион по лека атлетика

  • 14 авг 2025 | 13:01
  • 2375
  • 0
Ша'Кари Ричардсън се извини на гаджето си, че го е пребила

Ша'Кари Ричардсън се извини на гаджето си, че го е пребила

  • 13 авг 2025 | 17:43
  • 1608
  • 1
Дуплантис ще бъде посланик на първото издание на Финалния турнир

Дуплантис ще бъде посланик на първото издание на Финалния турнир

  • 13 авг 2025 | 15:26
  • 702
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

  • 16 авг 2025 | 19:18
  • 4876
  • 8
Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 19151
  • 52
България - Австрия, страхотна битка в третата четвърт

България - Австрия, страхотна битка в третата четвърт

  • 16 авг 2025 | 18:44
  • 5169
  • 6
Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

  • 16 авг 2025 | 18:31
  • 1749
  • 0
Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

  • 16 авг 2025 | 16:19
  • 14424
  • 36
Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

  • 16 авг 2025 | 19:10
  • 5251
  • 1