Националите до 14 г. не успяха и срещу Румъния на турнира в Словения

Националният отбор на България за момчета до 14 години допусна поражение на турнира “Feel Slovenia Ball”. В Словен градец тимът на Петьо Колев и Венцислав Костов отстъпи пред Румъния с 49:73 в първия си мач от тези за разпределение на местата от 5-то до 8-мо на турнира.

Симеон Стоименов се отчете с 9 точки и 7 борби за България. Никола Тодоров добави 8 и 6 борби.

Ерик Сава бе най-резултатен за победителите с 14 точки.

Нашите стояха близо до съперника през по-голямата част от двубоя. В последните 10 минути обаче румънците решиха всичко след 28:10 в своя полза, оформяйки крайното 73:49.

Националите до 14 г. са с баланс от 0-4 на турнира. Утре (17 август) от 10.30 ч. младите българи ще играят срещу Австрия в спора за седмото място.

Снимка: БФБаскетбол