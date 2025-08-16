Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

  • 16 авг 2025 | 15:31
  • 208
  • 1
България U16 загуби от Унгария и завърши на 14-о място

Българският национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години приключи на 14-то място участието си на Европейското първенство в Дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Баскетболистите на селекционера Милен Дудев отстъпиха пред Унгария с 61:77 в мача за 13-ата позиция.

В зала "Яне Сандански" българите бяха догонващи в резултата още от самото начало, а до края всичките им опити да отговорят на предизвикателството на унгарците бяха неутрализирани. Така българският тим завърши с три победи и четири загуби на шампионата.

Състезателите на Унгария залагаха на добрата си игра в нападение и през втората част дръпнаха с двуцифрена разлика, за да водят 46:28 в края на първите 20 минути.

През второто полувреме българският тим отново не намери начин да стопи изоставането си и да даде по-сериозен отпор на унгарците.

Калоян Марчев реализира 13 точки за България.

Марк Шафко и Бенедек Гаспар вкараха по 14 точки за унгарския състав, като вторият завърши и с 11 борби.

Снимка: ФИБА

СТАТИСТИКА НА МАЧА

