Иван Пешев е оптимист, че София ще домакинства на мачове от Евролигата

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е оптимист, че зала “Арена София” ще бъде обновена навреме, за да покрие изискванията да домакинства на мачовете на Апоел Тел Авив през новия сезон в Евролигата.

"С колегите от федерацията по баскетбол и екипа на Апоел имахме няколко срещи, искам да благодаря на ръководството на национална спортна база и на Арена "8888" за това, че максимално бързо успяхме да осигурим необходимата реконструкция и възстановяване и модернизиране на съоръжените, за да могат да отговарят на изискванията на Евролигата, които са от най-висок клас. Благодаря и на отбора на Апоел, че избра София. Предстои в началото на септември представители на Евролигата да дойдат в София, да направят инспекция на залата. Сигурен съм, че залата ще бъде в много добро състояние", оптимист е Пешев в изказване пред bTV.