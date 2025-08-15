Отборът на 500 продължава със слабото представяне

Съставът на 500 Esports претърпя второ поредно тежко поражение в рамките на по-малко от ден.

Предимно българският отбор отстъпи с 0:2 (11-13, 3-13) срещу CYBERSHOKE в двубой от Swiss фазата на Exort Season 3.