Отборът на 500 продължава със слабото представяне

Съставът на 500 Esports претърпя второ поредно тежко поражение в рамките на по-малко от ден.
Предимно българският отбор отстъпи с 0:2 (11-13, 3-13) срещу CYBERSHOKE в двубой от Swiss фазата на Exort Season 3.
An awkward loss this afternoon puts us 1-2 in @esports_exort Proving Grounds Season 3— 500 (@500esports) August 15, 2025
❌ Mirage 11-13
❌ Nuke 3-13
GGs @team_cybershoke #CS2 | #500OnTop pic.twitter.com/QAVBEROHfA
