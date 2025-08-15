Манчестър Сити ще бъде без Едерсон и Савиньо за старта на сезона

Наставникът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че очаква няколко играчи да напуснат клуба преди затварянето на трансферния пазар. Той говори за Савиньо и Джеймс Макатий и обяви, че отборът му е готов за новия сезон. “Гражданите” стартират новата кампания във Висшата лига утре с гостуването на Уулвърхамптън.

“Има някои футболисти, които ще напуснат, но мисля, че такава е ситуацията в много клубове. Трудно е, защото ги обичам. На тях им харесва да са тук и не е лесна ситуация, но те го знаят. Имаме много играчи, утре двама няма да са в състава, а четири или пет ще са извън групата, когато контузените се върнат. Не е идеална ситуация”, заяви Гуардиола.

🎙️ Pep Guardiola on Savinho's future:



"I don't know. If Tottenham, or any other club, wants a player, you should call the club, right? It's the same like we do! The only thing I'm concerned about today is that Savinho will be with us until all the season, and hopefully for… pic.twitter.com/wYGffcerIO — SpursOTM (@SpurOTM) August 15, 2025

Той говори конкретно и за Савиньо, към когото има сериозен интерес от Тотнъм. Бразилецът няма да играе утре поради контузия. На въпрос дали той ще си тръгне, Пеп отговори: “Не знам. Тотнъм, както е в случая, или всеки друг клуб, ако иска наш играч, трябва да говори с клуба. Аз се надявам Савиньо да е с нас до края на сезона и още много години, тъй като той е на 21 години. С неговия потенциал, той трябва да подобри решенията си във финалната част, но той е изключителен футболист”.

Относно Джеймс Макатий, който е пред трансфер в Нотингам той заяви: “Мака има огромен потенциал. Той иска повече минути и вярва, че ще ги получи, ако отиде на друго място. Напълно го разбирам”.

Pep Guardiola confirms that Ederson and Savinho will not be in Man City's squad to play Wolves this weekend 🛒 pic.twitter.com/p3zXtG1xdR — B/R Football (@brfootball) August 15, 2025

Гуардиола разкри, че Йошко Гвардиол също ще пропусне утрешния мач с Уулвс. Бранителят получи контузия по време на контролата с Палермо и още не е възстановен. Eдерсон също няма да играе срещу “вълците”, а Пеп не даде ясна информация за бъдещето му. “Ако някой иска да напусне, ще почука на вратата ми. Никой не е дошъл да говори с мен”, заяви той. Бъдещето на вратаря в клуба не е ясно, а Манчестър Сити има желание да привлече Джанлуиджи Донарума на негово място.

Специалистът обясни и какво е състоянието на Родри: “Той е толкова близо до завръщане. Това, което е важно, е, че коляното е перфектно. Сега му трябват минути в тренировки и ако е възможно, в мачове. Не искаме той да се върне и да направи стъпка назад”.