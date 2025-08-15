Популярни
  3. Манчестър Сити ще бъде без Едерсон и Савиньо за старта на сезона

  • 15 авг 2025 | 17:12
Наставникът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че очаква няколко играчи да напуснат клуба преди затварянето на трансферния пазар. Той говори за Савиньо и Джеймс Макатий и обяви, че отборът му е готов за новия сезон. “Гражданите” стартират новата кампания във Висшата лига утре с гостуването на Уулвърхамптън.

“Има някои футболисти, които ще напуснат, но мисля, че такава е ситуацията в много клубове. Трудно е, защото ги обичам. На тях им харесва да са тук и не е лесна ситуация, но те го знаят. Имаме много играчи, утре двама няма да са в състава, а четири или пет ще са извън групата, когато контузените се върнат. Не е идеална ситуация”, заяви Гуардиола.

Той говори конкретно и за Савиньо, към когото има сериозен интерес от Тотнъм. Бразилецът няма да играе утре поради контузия. На въпрос дали той ще си тръгне, Пеп отговори: “Не знам. Тотнъм, както е в случая, или всеки друг клуб, ако иска наш играч, трябва да говори с клуба. Аз се надявам Савиньо да е с нас до края на сезона и още много години, тъй като той е на 21 години. С неговия потенциал, той трябва да подобри решенията си във финалната част, но той е изключителен футболист”.

Относно Джеймс Макатий, който е пред трансфер в Нотингам той заяви: “Мака има огромен потенциал. Той иска повече минути и вярва, че ще ги получи, ако отиде на друго място. Напълно го разбирам”.

Гуардиола разкри, че Йошко Гвардиол също ще пропусне утрешния мач с Уулвс. Бранителят получи контузия по време на контролата с Палермо и още не е възстановен. Eдерсон също няма да играе срещу “вълците”, а Пеп не даде ясна информация за бъдещето му. “Ако някой иска да напусне, ще почука на вратата ми. Никой не е дошъл да говори с мен”, заяви той. Бъдещето на вратаря в клуба не е ясно, а Манчестър Сити има желание да привлече Джанлуиджи Донарума на негово място.

Специалистът обясни и какво е състоянието на Родри: “Той е толкова близо до завръщане. Това, което е важно, е, че коляното е перфектно. Сега му трябват минути в тренировки и ако е възможно, в мачове. Не искаме той да се върне и да направи стъпка назад”.

