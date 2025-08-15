Кабаков получи нов наряд в Лига Европа

Популярни
Георги Кабаков ще бъде единственият български съдия, който ще ръководи мач от плейофния кръг в европейските клубни турнири другата седмица. 39-годишният пловдивчанин получи първата среща между Зрински (Мостар) и Утрехт в Лига Европа. Мачът ще се играе на 21 август от 21.00 часа на стадион "Под бели брег" в Мостар.

Помощници на Кабаков от страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за четвърти рфер е изпратен Волен Чинков. Българи ще бъдат съдиите, които ще отговарят и за системата за видеопомощ. Главен ВАР арбитър е Драгомир Драганов, а негов помощник ще бъде Никола Попов.

Тази среща ще бъде под номер 3 за Кабаков на международната сцена през този сезон. Предишните му два мача също са в Лига Европа: Бешикташ – Шахтьор (Донецк) във втория кръг и Хекен – Бран в третия.

