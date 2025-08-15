Сити и Форест се разбраха за МакАтий

Манчестър Сити и Нотингам Форест се споразумели за трансфера на 22-годишния атакуващ халф Джеймс МакАтий, съобщава журналистът Фабрицио Романо на страницата си в социалната мрежа X.

Според източника, Нотингам Форест първоначално ще плати 22 млн паунда (25,5 млн евро) за английския халф, но като се вземат предвид бонусите, тази сума може да се увеличи до 30 млн паунда (34,8 млн евро). Освен това, „гражданите“ ще имат право да откупят играча обратно.

МакАтий е продукт на академията на Манчестър Сити. Полузащитникът е изиграл 34 мача във всички турнири за първия отбор на „гражданите“, отбелязвайки 7 гола. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на 20 млн евро.

🚨🌳 James McAtee to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed club to club for the midfielder who said yes to #NFFC as revealed earlier this week.



£22m initial fee up to £30m package with add-ons and sell-on plus buy back clause.



Medical booked for McAtee. pic.twitter.com/fei79rbY16 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025