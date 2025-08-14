Нотингам уреди един от перспективните френски нападатели

Нотингам Форест уреди трансфера на френския нападател на Рен Арно Калимуендо, твърди радио "Монте Карло". Клубът от Висшата лига ще плати 30 милиона евро за 23-годишния Калимуендо. Остава да се уточнят някои малки детайли между двата клуба. Нападателят вече е постигнал съгласие в Нотингам Форест за личните си условия. На него му оставаха още две години договор с Рен.
Арно Калимуендо е от аказечията на Пари Сен Жермен, където прави първите си крачки в професионалния футбол, като след това играе под наем в Ланс, а от 2022 е собственост на Рен. Той има 34 гола в 93 мача за бретонския отбор. Нападателят беше част от олимпийския отбор на Франция, който загуби финала от Испания на Олимпийските игри в Париж миналото лято.
Снимки: Gettyimages