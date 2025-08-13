БФС глоби Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

Популярни
Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) са санкционираните отбори след мачовете от четвъртия кръг на efbet Лига. Клубът от Северозапада ще трябва да плати 2300 лева заради поведението на своите привърженици по време на дербито с Монтана (0:0). Глобата за "канарчетата" пък е 1500 лв.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

