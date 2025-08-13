Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Бургас

Бившият футболист Божидар Искренов ще пристигне за представянето на автобиографичната си книга "Без обувки" на 30 август в Културен дом НХК, съобщават от пресцентъра на Община Бургас.

"Синя" легенда представя книгата си във Варна

Книгата е написана в съавторство с журналиста Васил Колев. В изданието, което обхваща над 260 страници, авторът разказва за първите си футболни стъпки, годините в Левски, участията си в националния отбор, както и за престоя в испанския Сарагоса и в швейцарския Лозана. Включени са спомени за футболисти и треньори, с които той е работил, както и за събития от българския футбол в периода 1979–1995 г. Авторът споделя и лични преживявания, свързани с първите му игри "без обувки" по софийските улици.

Присъстващите ще могат да получат автограф и снимка с автора. Сред гостите ще бъдат Васил Колев, финансистът Кирил Евтимов и местни футболни ветерани.