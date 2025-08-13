Популярни
104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 368
  • 0
104 години от рождението на първия капитан на ЦСКА
ЦСКА отбеляза 104-тата годишнина от рождението на първия капитан на "армейците" Нако Чакмаков. През 1948 година той вдига първата спечелена шампионска титла на "червените".

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Днес първият капитан в историята на любимия ни отбор – незабравимият Нако Чакмаков, щеше да навърши 104 години.

Дори вече да не е сред нас, той винаги ще бъде част от историята на ЦСКА, ще остане в сърцата на феновете, които винаги ще го помнят.

Първата шампионска титла през 1948 година дава началото на легендата за „армейското“ футболно страшилище, а Нако Чакмаков е символът на славното начало. Именно неговото попадение в последната минута срещу Левски отваря вратата на голямото съперничество между двата отбора.

Нако Чакмаков години по-късно признава, че е осъзнал каква е силата и магията на неговото попадение. В едно от последните си интервюта той заявява: "С течение на времето разбрах, че този мой гол наистина тежи като крайъгълен камък в историята на ЦСКА. Като люлка за бъдещи вътрешни и международни успехи".

През 2016-г., по време на Вечното дерби, хореографията на Сектор "Г" изобразяваше онази щастлива снимка на капитана и неговата лъчезарна усмивка.

На 29 август 2009-а Нако Чакмаков почина на 88-годишна възраст, но той, първият капитан ще остане вечен. Също като ЦСКА!".

