500 записа първа загуба и сложи край на победната си серия

Предимно българският отбор на 500 Esports, който наскоро привлече чуждестранните попълнения Хампус "hampus" Поузер и Себастиан "volt" Малош, се пропука след постижението си от четири поредни победи с по 2:0 в професионалната сцена по Counter-Strike. "Червените" загубиха с 1:2 (17-19, 13-5, 7-13) срещу полския тим на Betclic.

500 стартира силно на първия Ancient, но впоследствие не съумя да затвори картата. Последва обаче силен Overpass, в който Цветелн "CeRq" Димитров и компания успяха да се врънат в мача. Това обаче не продължи твърде дълго, след като поляците си прибраха решаващия Nuke.

Сега отборът е в 1-1 потока на Main Swiss фазата в турнира Exort The Proving Grounds Season 3. Сега 500 има възможност да се класира на плейофите, но първо трябва да запише още поне един спечелен мач.