  1. Sportal.bg
  2. eSports
HEROIC се раздели с голям талант

  12 авг 2025 | 16:42
HEROIC потвърди, че изключително талантливият Андрей "tN1R" Татарович ще напусне отбора след Световното първенство в Рияд, за да се присъедини към друга организация, чието име засега не се разкрива.

Геймърът от Беларус бе най-силният играч в състава на "героите" за годината. Той записа 1.17 рейтинг, което бе изключително важно за двата триумфа на HEROIC - в CCT Global Finals и MESA Nomadic Masters Spring.

Не след дълго от организацията обявиха, че в редиците им се завръща турският снайперист Ясън "xfloud" Коч.

