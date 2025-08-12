HEROIC се раздели с голям талант

HEROIC потвърди, че изключително талантливият Андрей "tN1R" Татарович ще напусне отбора след Световното първенство в Рияд, за да се присъедини към друга организация, чието име засега не се разкрива.
Геймърът от Беларус бе най-силният играч в състава на "героите" за годината. Той записа 1.17 рейтинг, което бе изключително важно за двата триумфа на HEROIC - в CCT Global Finals и MESA Nomadic Masters Spring.
Не след дълго от организацията обявиха, че в редиците им се завръща турският снайперист Ясън "xfloud" Коч.