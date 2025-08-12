Победната серия на 500 не спря и срещу CYBERSHOKE

Отборът на 500 Esports продължи победната си серия с четвърти пореден успех 2:0 (13:4, 13:9), този път в осминафинал от Thunderpick World Championship European Series.

След убедително първо място в група А, българите се наложиха над руския състав CYBERSHOKE na Nuke и Mirage, доминирайки и двете карти.

Отлично се представи Алекс “Rainwaker” Петров, който записа 37-20 и рейтинг 1.47. С този успех тимът се класира за финалната осмица, където ще срещне победителя между Passion UA и CPH Wolves — възможен е и български сблъсък с Георги “Jorko” Митев от датската организация.