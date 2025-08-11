Българският спортен тотализатор става генерален спонсор на "Заедно за децата"

Българският спортен тотализатор ще бъде генерален спонсор на двудневната благотворителна фиеста "Заедно за децата". Събитието, което е съвместна инициатива на Българския футболен съюз и фондация "Слънчеви деца 2024", ще се проведе на 2-3 септември на стадион "Юнак" в София.

Столична община става официален партньор на инициативата "Заедно за децата"

Цената на дневния билет е 20 лв, а всички събрани приходи ще бъдат дарени за различни благотворителни детски каузи.

Камата, Бала и Попето участват в голям благотворителен концерт:"Заедно за децата"

В инициативата ще се включат редица футболни знаменитости - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Ивелин Попов и Валери Божинов, популярни изпълнители начело с Криско, Любо Киров, Графа и Дара, а водещи на събитето ще бъдат Ники Кънчев, Александър Костадинов и Павлета Рашкова.