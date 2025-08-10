Абърдийн и Митов не успяха да се противопоставят на шампиона

Българският национал Димитър Митов изигра цял мач при домакинската загуба на неговия Абърдийн с 0:2 от Селтик в мач от втория кръг на шотландското първенство.

Родният вратар спаси само два удара в двубоя, а действащият шампион заслужено стигна до крайния успех, след като доминираше през почти целия мач. Първото попадение дойде в 27-ата минута, когато Бенямин Нигрен вкара дебютния си гол за „детелините“ след центриране на друго ново попълнение – Киърън Тиърни. В 66-ата минута именно шведът асистира на Рео Хатате, който оформи крайния резултат с невероятен удар, оказал се неспасяем за Митов.

Така Селтик записа втора поредна победа през настоящата кампания, а Абърдийн претърпя второто си поражение от два мача.

Снимки: Imago