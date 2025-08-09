Фулъм удари бивш европейски палач на Левски

Отборът на Фулъм записа трета победа от началото на предсезонната си подготовка. Този път лондончани надвиха с минималното 1:0 германския Айнтрахт (Франкфурт), който идната кампания ще се състезава в Шампионската лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Раул Хименес (35’) след фамозно изпълнение на пряк свободен удар.

Така момчетата от “Крейвън Котидж” приключват подготовката си със стопроцентов актив в контролите, след като в предишните си две проверки надвиха сънародниците от Нотингам Форест (3:1) и шампиона на Саудитска Арабия Ал-Итихад (4:2). В първия си мач от новия сезон те ще гостуват на Брайтън. Срещата е идната седмица на 16-и август (събота) от 17:00 часа българско време.

Фулъм се разправи с шампиона на Саудитска Арабия

Ден по-късно, на 17-и август (неделя) от 14:00 часа, Айнтрахт (Франкфурт) също ще изиграе първия си официален мач за новия сезон. В него “орлите” излизат в среща от турнира за Купата на Германия срещу нискодивизионния Енгерс.

We finish pre-season with a win. ✅ pic.twitter.com/dUpNP9Xonb — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 9, 2025