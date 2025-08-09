Популярни
Убедителен Ланс надви РБ Лайпциг

  • 9 авг 2025 | 22:13
  • 307
  • 0
Убедителен Ланс надви РБ Лайпциг

Отборът на Ланс победи тима на РБ Лайпциг с 2:1 в последната контрола на двата състава от предсезонната им подготовка. Французите поведоха с головете на Адриен Томасон (59’) и Матийо Удол (64’), а почетното попадение за германците отбеляза Лоис Опенда (83’).

Ланс ще открие кампанията си точно след седмица – на 16-и август от 18:00 часа българско време – с домакинство на Лион в Лига 1. РБ Лайпциг от своя страна стартира новия сезон с мач от Купата на Германия, в който ще гостува на нискодивизионния Зандхаузен. Тази среща също е на 16.8.2025 г., като ще стартира от 16:30 часа.

