Убедителен Ланс надви РБ Лайпциг

Отборът на Ланс победи тима на РБ Лайпциг с 2:1 в последната контрола на двата състава от предсезонната им подготовка. Французите поведоха с головете на Адриен Томасон (59’) и Матийо Удол (64’), а почетното попадение за германците отбеляза Лоис Опенда (83’).

🏁 Convaincants. Montés en régime au fil du match, les Lensois se sont montrés mordants pour trouver la faille à deux reprises en seconde période. Malgré le but d'Openda, le Racing conclut sa préparation estivale par un succès ! 💪



RC Lens 2⃣-1⃣ @RBLeipzig#PrépArtois #RCLRBL pic.twitter.com/NFGLaM9nUJ — Racing Club de Lens (@RCLens) August 9, 2025

Ланс ще открие кампанията си точно след седмица – на 16-и август от 18:00 часа българско време – с домакинство на Лион в Лига 1. РБ Лайпциг от своя страна стартира новия сезон с мач от Купата на Германия, в който ще гостува на нискодивизионния Зандхаузен. Тази среща също е на 16.8.2025 г., като ще стартира от 16:30 часа.