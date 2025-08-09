Популярни
»

Гледай на живо

Серията без успех за ЦСКА продължи и срещу Черно море - на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Две нули и по една точка за Севлиево и Марек

Две нули и по една точка за Севлиево и Марек

  • 9 авг 2025 | 20:02
  • 701
  • 0
Две нули и по една точка за Севлиево и Марек

Севлиево и Марек не излъчиха победител в срещата от третия кръг на Втора лига, играна на стадион "Раковски" в родния град на Пламен Марков и завършила 0:0. По този начин отборът на Сашо Ангелов продължава да няма победа от началото на сезона - Севлиево загуби с 0:2 от Хебър (Пазарджик) и след това завъртя нулево реми с Етър във Велико Търново.

Резултатите показват, че отборът все още търси своя първи реализиран гол през новата кампания. Марек пък записа второ поредно равенство, след като преди седмица момчетата на Петър Колев направи 0:0 със Спортист (Своге). На старта на сезона дупнишкият тим победи с 1:0 дублиращия състав на Лудогорец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 68414
  • 279
Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

Танчо Калпаков: Не съм взел прибързано това решение, но смятам, че е правилно

  • 9 авг 2025 | 18:55
  • 854
  • 0
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 9 авг 2025 | 20:25
  • 26217
  • 3
Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

Грешните тактически решения в отбрана за ЦСКА, които донесоха загубата от Локо (Пловдив)

  • 9 авг 2025 | 17:57
  • 1466
  • 2
Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

Партизан (Червен бряг) спечели в Левски

  • 9 авг 2025 | 17:48
  • 672
  • 1
Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

Феновете на Локо (Пд) плащат по 10 лева в Кърджали

  • 9 авг 2025 | 16:39
  • 1601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

Мъката продължава! И Пастор не помогна на ЦСКА! Поредни викове за оставка ехтят на "Васил Левски"

  • 9 авг 2025 | 20:56
  • 68414
  • 279
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 9 авг 2025 | 20:25
  • 26217
  • 3
11-те на Славия и Лудогорец

11-те на Славия и Лудогорец

  • 9 авг 2025 | 20:11
  • 3238
  • 1
Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

Голям проблем за Левски: Сангаре аут за Сабах, още няколко футболисти са с травми

  • 9 авг 2025 | 16:32
  • 32137
  • 43
ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

ЦСКА с изявление за случващото се в клуба, каза как се прави селекцията и обяви пълна подкрепа за всички

  • 9 авг 2025 | 15:48
  • 30888
  • 96
Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

Ново разочарование за България, Нидерландия ни срази с лекота в Самоков

  • 9 авг 2025 | 19:55
  • 14322
  • 23