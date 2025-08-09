Две нули и по една точка за Севлиево и Марек

Севлиево и Марек не излъчиха победител в срещата от третия кръг на Втора лига, играна на стадион "Раковски" в родния град на Пламен Марков и завършила 0:0. По този начин отборът на Сашо Ангелов продължава да няма победа от началото на сезона - Севлиево загуби с 0:2 от Хебър (Пазарджик) и след това завъртя нулево реми с Етър във Велико Търново.

Резултатите показват, че отборът все още търси своя първи реализиран гол през новата кампания. Марек пък записа второ поредно равенство, след като преди седмица момчетата на Петър Колев направи 0:0 със Спортист (Своге). На старта на сезона дупнишкият тим победи с 1:0 дублиращия състав на Лудогорец.