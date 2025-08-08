Тимофей "interz" Якушин подписа с 1win

Тимофей "interz" Якушин се присъединява към 1win след осем месеца без отбор, имайки предвид, че неговият финален мач беше на Мейджъра в Шанхай. В 1win той ще се събере отново с бившия си съотборник от Gambit и Cloud9 - Абай "HObbit" Хасенов.

interz изгря в света на професионалния Counter-Strike, като стана известен в ролята си на ключов съпорт играч в състава на Gambit по време на "онлайн ерата". Тогава организацията спечели престижни турнири от ранга на IEM Катовице през 2021-ва, като впоследствие състава на тима подписа с Cloud9.