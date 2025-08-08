Бразилски гранд се прицели в излишен нападател на Интер

Бразилският гранд Фламенго е отправил скъпоплатена оферта към нападателя на Интер Мехди Тареми, съобщава UOL.

33-годишният иранец обаче възнамерява да продължи кариерата си в Европа - в Серия "А" или Премиър лийг. В същото време Фламенго му е предложил по-висока заплата, отколкото получава в Интер. Ботафого и Бешикташ също се интересуват от нападателя. През сезон 2024/25 Тареми отбеляза 3 гола и направи 9 асистенции в 43 мача за “нерадзурите” във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2027 година, но опитният играч не попада в плановете на миланския гранд за новата кампания.

Inter forward Mehdi Taremi has NO plan to play in South America, so the possibility of him going to Flamengo or Botafogo is out of the question. 🇧🇷❌



Europe is his first and last destination. Playing in the Premier League is his priority. pic.twitter.com/hwmUvJTRAe — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) August 7, 2025

Снимки: Gettyimages