Бразилски гранд се прицели в излишен нападател на Интер

Бразилският гранд Фламенго е отправил скъпоплатена оферта към нападателя на Интер Мехди Тареми, съобщава UOL.
33-годишният иранец обаче възнамерява да продължи кариерата си в Европа - в Серия "А" или Премиър лийг. В същото време Фламенго му е предложил по-висока заплата, отколкото получава в Интер. Ботафого и Бешикташ също се интересуват от нападателя. През сезон 2024/25 Тареми отбеляза 3 гола и направи 9 асистенции в 43 мача за “нерадзурите” във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2027 година, но опитният играч не попада в плановете на миланския гранд за новата кампания.
Снимки: Gettyimages