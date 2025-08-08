Атанас Апостолов: Без битка няма да се справим

Утре, Розова долина (Казанлък) гостува на новака Нефтохимик (Бургас). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Нефтохимик се завърнаха в Трета лига. Ще има еуфория при тях. Феновете ще ги подкрепят. Отборът им е компактен. Провеждат опасни контраатаки. Допълнително и Тодор Киселичков ги научи на някои неща. Заключението – ще е доста трудно за нас. Трябва да сме пределно мобилизирани 90 минути. Ако играем както можем, шансовете ни за успех са значителни“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.

Снимка: ФК Розова долина Казанлък – фейсбук