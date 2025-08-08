Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Добруджа посреща ЦСКА 1948 в първия двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на стадион "Спартак" във Варна и ще започне с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев в 19:00 часа. Както е известно, "жълто-зелените" все още обновяват стадион "Дружба" в Добрич, за да отговаря на изискванията за елита на родния футбол, заради което домакинстват на "Коритото" край морето.

До момента отборът на Атанас Атанасов се показва като корав съперник, който допуска малко попадения, но и отбелязва. На старта на сезона "жълто-зелените" паднаха с 0:1 на "Лаута", макар че в края на срещата късметът покри Локомотив (Пловдив). След това Добруджа срази Славия във Варна с 2:1, като в герой на мача се превърна бразилският атакуващ халф Лукас Кардозо. След това момчетата на Орела поведоха срещу Лудогорец насред Разград, но допуснаха обрат след много пропуски пред рамката Галин Григоров.

ЦСКА 1948 вече има две победи и един равен от началото на кампанията, като отборът на Иван Стоянов започна с 1:0 срещу Арда (Кърджали) в среща, която можеше да има и друг изход, ако при 0:0 Димитър Шейтанов не спаси дузпа на нападателя Георги Николов. Последва 1:1 срещу Берое в Стара Загора, където през второто полувреме "червените" от Бистрица наложиха силен натиск.

В последния кръг ЦСКА 1948 удари с 2:1 Септември (София), като през първото полувреме футболистите от Бистрица имаха тотално превъзходство над тима на Стамен Белчев. Точно преди почивката обаче Хуанми Карион получи втори жълт картон и остава отбора си с човек по-малко, а Бертран Фурие реализира отсъдена дузпа. С това устремът на домакините беше прекършен, но те все пак успяха да спечелят трите точки.

Добруджа - ЦСКА 1948

Съдия: Кристиян Колев

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Спартак", Варна