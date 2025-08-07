Apeks изпадна от VALORANT Champions Tour след слаб сезон във VCT EMEA

Отборът на Apeks официално изпадна от най-високото ниво на професионалната VALORANT сцена - VALORANT Champions Tour (VCT), след като завърши на последно място в груповата фаза на VCT EMEA Stage 2. С това представяне Apeks ще бъде автоматично преместен в Challengers League през следващия сезон, което е второто ниво в състезателната част на заглавието.

Тимът няма да има възможност за директна промоция обратно в VCT чрез събитието Ascension 2025, което затваря вратите към елита поне до 2026 година. EMEA Stage 2 се оказа сериозно предизвикателство за състава на Apeks. Шампионатът започна с поражение от NAVI с 2:1, последваха такива от Karmine Corp, от Team Liquid и от Movistar KOI, с което тим отпадна окончателно.