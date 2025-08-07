Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Популярни
  • 7 авг 2025 | 13:52
  • 572
  • 1
Айнтрахт (Франкфурт) официално обяви привличането на офанзивния халф на Фрайбург Рицу Доан. Споразумението с 27-годишния японски национал е за пет години - до 30 юни 2030 г.

Според информациите Айнтрахт ще плати на Фрайбург 21 млн. евро трансферна сума плюс още 1 милион под формата на бонуси на. Tова е и третият най-скъп трансфер в историята за японски футболист, както и най-скъпият такъв за сегашен играч от националния отбор на азиатската страна.

През сезон 2024/25 Доан отбеляза 10 гола и направи 9 асистенции в 36 мача. Той има и 10 попадения в 57 срещи за националния отбор на Япония.

Още преди седмица медиите в Германия писаха, че Айнтрахт има споразумение с футболиста за личните му условия, но от Фрайбург са отхвърлили първоначалната оферта на стойност 18 милиона евро.

Халфът е играл още за Гамба Осака, Грьонинген, ПСВ Айндховен и Арминия (Билефелд).

