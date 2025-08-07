Айнтрахт официално се подсили с японски национал

Айнтрахт (Франкфурт) официално обяви привличането на офанзивния халф на Фрайбург Рицу Доан. Споразумението с 27-годишния японски национал е за пет години - до 30 юни 2030 г.

Според информациите Айнтрахт ще плати на Фрайбург 21 млн. евро трансферна сума плюс още 1 милион под формата на бонуси на. Tова е и третият най-скъп трансфер в историята за японски футболист, както и най-скъпият такъв за сегашен играч от националния отбор на азиатската страна.

Der Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zum hessischen Bundesligisten, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben hat. #SGE | #Doan2030 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 7, 2025

През сезон 2024/25 Доан отбеляза 10 гола и направи 9 асистенции в 36 мача. Той има и 10 попадения в 57 срещи за националния отбор на Япония.

Още преди седмица медиите в Германия писаха, че Айнтрахт има споразумение с футболиста за личните му условия, но от Фрайбург са отхвърлили първоначалната оферта на стойност 18 милиона евро.

Халфът е играл още за Гамба Осака, Грьонинген, ПСВ Айндховен и Арминия (Билефелд).