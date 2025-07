Re-sign, 'iZu'



T1 VALORANT팀의 'iZu' 함우주 선수가 2027 시즌까지 T1과 함께합니다.

T1의 찬란한 별로 떠오른 'iZu' 선수가, 앞으로도 자신만의 우주를 넓혀갈 수 있도록 많은 응원 부탁드립니다.



T1 VALORANT ‘iZu’ has re-signed with T1 through the 2027 season.

