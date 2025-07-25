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Хебър започва сезона във Втора лига с 23 футболисти

  • 25 юли 2025 | 11:39
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Хебър започва сезона във Втора лига с 23 футболисти

Отборът на Хебър потегля с 23-ма футболисти в новото първенство втв Втора лига. От клуба информират, че селекцията ще продължи до края на трансферния прозорец.

Стоян Колев влиза в щаба на Хебър
Стоян Колев влиза в щаба на Хебър

Ето и основната група, с която Николай Митов ще започне сезона:

Вратари: Мартин Янков, Борис Груев, Денис Паскулов;

Защитници: Димитър Калчев, Цветелин Радев, Петко Ганев, Иван Дишков, Момчил Цветанов, Константин Павлов, Станислав Работов, Марио Дадаков;

Полузащитници: Богомил Божуркин, Костадин Велчев, Янко Ангелов, Георги Каракашев, Стилиян Тисовски, Самуил Мечев, Валентин Доцев;

Нападатели: Светослав Диков, Станислав Маламов, Димитър Законов, Илия Русинов, Николай Ганчев.

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