Хебър започва сезона във Втора лига с 23 футболисти

Отборът на Хебър потегля с 23-ма футболисти в новото първенство втв Втора лига. От клуба информират, че селекцията ще продължи до края на трансферния прозорец.

Стоян Колев влиза в щаба на Хебър

Ето и основната група, с която Николай Митов ще започне сезона:

Вратари: Мартин Янков, Борис Груев, Денис Паскулов;

Защитници: Димитър Калчев, Цветелин Радев, Петко Ганев, Иван Дишков, Момчил Цветанов, Константин Павлов, Станислав Работов, Марио Дадаков;

Полузащитници: Богомил Божуркин, Костадин Велчев, Янко Ангелов, Георги Каракашев, Стилиян Тисовски, Самуил Мечев, Валентин Доцев;

Нападатели: Светослав Диков, Станислав Маламов, Димитър Законов, Илия Русинов, Николай Ганчев.