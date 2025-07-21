Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) 0:0 Добруджа

Локомотив (Пд) 0:0 Добруджа

  • 21 юли 2025 | 17:58
  • 3594
  • 2

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Добруджа играят при резултат 0:0 в среща от първия кръг на efbet Лига.

Локомотив (Пловдив) 0:0 Добруджа

Стартовите състави:

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 21. Енцо Еспиноса, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 10. Франсиско Политино, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев, 9. Хуан Переа.

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Хуртадо, 37. Венцислав Керчев, 88. Красиан Колев, 6. Ивайло Климентов, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардосо, 9. Милчо Ангелов, 10. Румен Руменов, 31. Андриан Димитров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА подновява тренировки днес, откри за 15 минути едно от заниманията

ЦСКА подновява тренировки днес, откри за 15 минути едно от заниманията

  • 21 юли 2025 | 13:31
  • 1892
  • 1
Енгибаров: В Локо има катаклизми, не всичко при тях е окей и трябва да се възползваме

Енгибаров: В Локо има катаклизми, не всичко при тях е окей и трябва да се възползваме

  • 21 юли 2025 | 13:24
  • 2124
  • 0
Стана ясен съперникът на Лудогорец за третия предварителен кръг на ШЛ

Стана ясен съперникът на Лудогорец за третия предварителен кръг на ШЛ

  • 21 юли 2025 | 13:11
  • 48281
  • 22
Ботев (Пловдив) привлече пореден нов футболист

Ботев (Пловдив) привлече пореден нов футболист

  • 21 юли 2025 | 12:24
  • 2578
  • 0
Цунами поднови тренировки с Левски, талант бе поздравен за снощния си дебют

Цунами поднови тренировки с Левски, талант бе поздравен за снощния си дебют

  • 21 юли 2025 | 11:59
  • 2827
  • 0
Берое все още не може да картотекира новите за днешното гостуване на Спартак (Варна)

Берое все още не може да картотекира новите за днешното гостуване на Спартак (Варна)

  • 21 юли 2025 | 11:29
  • 7653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Левски при успех над Брага в Лига Европа

Тежък жребий за Левски при успех над Брага в Лига Европа

  • 21 юли 2025 | 14:21
  • 65331
  • 110
Стана ясен съперникът на Лудогорец за третия предварителен кръг на ШЛ

Стана ясен съперникът на Лудогорец за третия предварителен кръг на ШЛ

  • 21 юли 2025 | 13:11
  • 48281
  • 22
Арда подписа с национал

Арда подписа с национал

  • 21 юли 2025 | 17:08
  • 13283
  • 1
Отличен жребий за Левски в Лига на конференциите при отпадане от Брага

Отличен жребий за Левски в Лига на конференциите при отпадане от Брага

  • 21 юли 2025 | 15:21
  • 38663
  • 13
Черно море отива в Норвегия или Словения, ако отстрани Истанбул ББ

Черно море отива в Норвегия или Словения, ако отстрани Истанбул ББ

  • 21 юли 2025 | 15:20
  • 10268
  • 4