Локомотив (Пд) 0:0 Добруджа

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Добруджа играят при резултат 0:0 в среща от първия кръг на efbet Лига.

Локомотив (Пловдив) 0:0 Добруджа

Стартовите състави:

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 21. Енцо Еспиноса, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 10. Франсиско Политино, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев, 9. Хуан Переа.

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 22. Джонатан Хуртадо, 37. Венцислав Керчев, 88. Красиан Колев, 6. Ивайло Климентов, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардосо, 9. Милчо Ангелов, 10. Румен Руменов, 31. Андриан Димитров.