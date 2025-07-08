Дубълът на Локо Пловдив и Левски (Карлово) договориха контрола

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) и Левски (Карлово) ще премерят сили в приятелска среща, която е част от подготовката им за новия сезон на Югоизточната Трета лига. Спарингът ще се проведе на 23 юли. В договарянето на въпросния двубой, съперниците запълниха програмите си с мачове до началото на първенството.

Програмата за контролите на Локомотив II:

12 юли: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

19 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Милево)

23 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

26 юли: Локомотив II (Пловдив) – Спартак (Пловдив)

Програмата за контролите на Левски:

11 юли: СФК Раковски (Раковски) – Левски (Карлово)

16 юли: Левски (Карлово) – Розова долина (Казанлък)

19 юли: Атлетик (Куклен) – Левски (Карлово)

23 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

26 юли: ОФК Хасково (Хасково) – Левски (Карлово)