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Дубълът на Локо Пловдив и Левски (Карлово) договориха контрола

  • 8 юли 2025 | 14:32
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Дубълът на Локо Пловдив и Левски (Карлово) договориха контрола

Вторият отбор на Локомотив (Пловдив) и Левски (Карлово) ще премерят сили в приятелска среща, която е част от подготовката им за новия сезон на Югоизточната Трета лига. Спарингът ще се проведе на 23 юли. В договарянето на въпросния двубой, съперниците запълниха програмите си с мачове до началото на първенството.

Програмата за контролите на Локомотив II:

12 юли: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

19 юли: Локомотив II (Пловдив) – Марица (Милево)

23 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

26 юли: Локомотив II (Пловдив) – Спартак (Пловдив)

Програмата за контролите на Левски:

11 юли: СФК Раковски (Раковски) – Левски (Карлово)

16 юли: Левски (Карлово) – Розова долина (Казанлък)

19 юли: Атлетик (Куклен)Левски (Карлово) 

23 юли: Локомотив II (Пловдив) – Левски (Карлово)

26 юли: ОФК Хасково (Хасково) – Левски (Карлово)

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