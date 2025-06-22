ЦСКА замина за Словения с група от 31 футболисти

Представителният тим на ЦСКА замина на подготвителен лагер в Словения. От днес до 3 юли "червените" ще се готвят в курорта Чатеш с група от 31 футболисти, сред които и няколко от най-обещаващите таланти от втория тим на клуба.

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Групата на ЦСКА за лагера в Словения:



Вратари: Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Марин Орлинов, Георги Гергинов.



Защитници: Лиъм Купър, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Тибо Вион, Мика Пинто, Теодор Иванов, Иван Турицов, Сейни Санянг, Браян Кордоба, Мартин Стойчев, Димитър Николов, Божидар Петров.



Полузащитници: Джеймс Ето’о, Улаус Скаршем, Илиан Илиев, Петко Панайотов, Иван Тасев, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило, Георги Чорбаджийски, Юлиан Илиев, Юлиан Гилов, Васил Каймаканов.



Нападатели: Йоанис Питас, Йоан Борносузов, Мартин Сораков, Радослав Живков.

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Снимки: Борислав Трошев