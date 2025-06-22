Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА замина за Словения с група от 31 футболисти

ЦСКА замина за Словения с група от 31 футболисти

  • 22 юни 2025 | 16:32
  • 660
  • 3

Представителният тим на ЦСКА замина на подготвителен лагер в Словения. От днес до 3 юли "червените" ще се готвят в курорта Чатеш с група от 31 футболисти, сред които и няколко от най-обещаващите таланти от втория тим на клуба.

Керкез похвали нов в ЦСКА, разясни за селекцията и отсече: Делова остава, за да направи нещо голямо
Керкез похвали нов в ЦСКА, разясни за селекцията и отсече: Делова остава, за да направи нещо голямо

Групата на ЦСКА за лагера в Словения:

Вратари: Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Марин Орлинов, Георги Гергинов.

Защитници: Лиъм Купър, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Тибо Вион, Мика Пинто, Теодор Иванов, Иван Турицов, Сейни Санянг, Браян Кордоба, Мартин Стойчев, Димитър Николов, Божидар Петров.

Полузащитници: Джеймс Ето’о, Улаус Скаршем, Илиан Илиев, Петко Панайотов, Иван Тасев, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило, Георги Чорбаджийски, Юлиан Илиев, Юлиан Гилов, Васил Каймаканов.

Нападатели: Йоанис Питас, Йоан Борносузов, Мартин Сораков, Радослав Живков.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Керкез похвали нов в ЦСКА, разясни за селекцията и отсече: Делова остава, за да направи нещо голямо

Керкез похвали нов в ЦСКА, разясни за селекцията и отсече: Делова остава, за да направи нещо голямо

  • 22 юни 2025 | 13:40
  • 17726
  • 100
Жегата обърка плановете на Миньор (Перник) и Септември

Жегата обърка плановете на Миньор (Перник) и Септември

  • 22 юни 2025 | 12:36
  • 1071
  • 1
За пример! Футболист спаси човешки живот в Слънчев бряг

За пример! Футболист спаси човешки живот в Слънчев бряг

  • 22 юни 2025 | 12:27
  • 12239
  • 4
ЦСКА 1948 с трети “майстор” от Боливия

ЦСКА 1948 с трети “майстор” от Боливия

  • 22 юни 2025 | 11:22
  • 3122
  • 12
Стоян Колев бил сред вариантите за треньор на вратарите в ЦСКА

Стоян Колев бил сред вариантите за треньор на вратарите в ЦСКА

  • 22 юни 2025 | 09:44
  • 2302
  • 5
Левски със сериозна конкуренция за халф

Левски със сериозна конкуренция за халф

  • 22 юни 2025 | 09:28
  • 3741
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

След Теодор Иванов: ЦСКА 1948 осъществи още два светкавични трансфера в efbet Лига

След Теодор Иванов: ЦСКА 1948 осъществи още два светкавични трансфера в efbet Лига

  • 22 юни 2025 | 17:47
  • 153
  • 0
Керкез похвали нов в ЦСКА, разясни за селекцията и отсече: Делова остава, за да направи нещо голямо

Керкез похвали нов в ЦСКА, разясни за селекцията и отсече: Делова остава, за да направи нещо голямо

  • 22 юни 2025 | 13:40
  • 17726
  • 100
България страда, но стигна до драматична победа над Тайланд във VNL

България страда, но стигна до драматична победа над Тайланд във VNL

  • 22 юни 2025 | 10:18
  • 30232
  • 34
Реал ще се опита да дублира успеха си над Пачука от декември, макар и без Мбапе

Реал ще се опита да дублира успеха си над Пачука от декември, макар и без Мбапе

  • 22 юни 2025 | 07:51
  • 14468
  • 17
Ювентус се стреми да надгради върху страхотния старт

Ювентус се стреми да надгради върху страхотния старт

  • 22 юни 2025 | 07:27
  • 8922
  • 4
Кой ще е новият шампион на НБА? Развръзката наближава

Кой ще е новият шампион на НБА? Развръзката наближава

  • 22 юни 2025 | 14:04
  • 3079
  • 2