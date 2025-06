Улсан Хюндай 0:1 Мамелъди Съндаунс, отмениха гол на южноафриканците

🚨𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄🚨



🆚 Ulsan HD

⏰ 18H00 EDT - Tuesday 17 June | 00H00 SAST - Wednesday 18 June

🏟 Inter&Co Stadium, Orlando, Florida

📺 SS 203

🔗 Catch all the action for FREE, live on DAZN! Register today: https://t.co/k46ybUySMr#Sundowns #FIFACWC #TakeItToTheWorld… pic.twitter.com/WTj0bqmhJs