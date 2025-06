Бока и Бенфика е мачът с най-малко чисто игрово време дотук на Световното клубно първенство

🚫 A segunda parte do Benfica - Boca Juniors teve um 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 ú𝘁𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗽𝗲𝗻𝗮𝘀 𝟮𝟭:𝟮𝟳, menos de metade (42%) do tempo de jogo.



No total dos 100 minutos, jogaram se 46:21



Só em lançamento laterais o Boca gastou 10 minutos em todos o jogo



Dados: Opta pic.twitter.com/OSISdacj36