Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) започна с петима на проби

Локомотив (Пд) започна с петима на проби

  • 16 юни 2025 | 11:52
  • 3948
  • 3

Отборът на Локомотив (Пловдив) стартира лятната си подготовка. Точно в 11:00 часа Душан Косич изведе "черно-белите" на първо занимание.

"Смърфовете" ще имат подготвителен лагер в Боровец от 26 юни до 10 юли, като ще изиграят три контролни срещи.

Лясков, Пешов и Христо Иванов имат договори до 30.06, като днес ще започнат подготовка с Локомотив. В следващите дни ще бъде обявено и ново име в треньорския щаб на "черно-белите".

Групата за първата тренировка: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян, Антонио Вардин, Тодор Павлов, Видол Сейменски, Пламен Петров, Ефе Али, Калоян Костов, Мартин Хайдаров, Кристиян Пешов, Ангел Лясков, Христо Иванов, Иван Узунов, Ивайло Иванов, Жулиен Лами, Димитър Илиев, Кръстьо Банев, Петър Андреев, Мартин Петков

Играчи на проби: Благовест Величков, Теодор Георгиев, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Николай Николаев

Ще се присъединят по-късно: Парвиз Умарбаев, Хуан Переа, Владимир Медвед

Контроли:

30.06 – Славия

05.07 – Арда

09.07 – Локомотив (София)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След възраждането на ФК Ямбол, треньорът му изненадващо си тръгна

След възраждането на ФК Ямбол, треньорът му изненадващо си тръгна

  • 16 юни 2025 | 13:43
  • 2292
  • 1
Феновете на Ботев се събират за първата тренировка на отбора

Феновете на Ботев се събират за първата тренировка на отбора

  • 16 юни 2025 | 13:37
  • 1013
  • 6
Лудогорец чака нови футболисти, Руи Мота иска да е дълго и с големи успехи в Разград

Лудогорец чака нови футболисти, Руи Мота иска да е дълго и с големи успехи в Разград

  • 16 юни 2025 | 14:29
  • 10475
  • 31
В дубъла на Черно море уточниха всичко

В дубъла на Черно море уточниха всичко

  • 16 юни 2025 | 13:23
  • 648
  • 1
Наредиха програмата на Марица (Милево)

Наредиха програмата на Марица (Милево)

  • 16 юни 2025 | 13:13
  • 625
  • 1
Левски започна с тренировките в Правец, Сангаре се присъедини към съотборниците си

Левски започна с тренировките в Правец, Сангаре се присъедини към съотборниците си

  • 16 юни 2025 | 13:08
  • 1309
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА приключи с Дюлгеров

ЦСКА приключи с Дюлгеров

  • 16 юни 2025 | 18:16
  • 3159
  • 2
Венци: Някои се правят на Кюстендилеца и София-Североизток! "Бойс" или "Гърлс" не могат да са лицето на Славия

Венци: Някои се правят на Кюстендилеца и София-Североизток! "Бойс" или "Гърлс" не могат да са лицето на Славия

  • 16 юни 2025 | 17:15
  • 9521
  • 28
Ботев (Пд) почна с 16 полеви играчи и пълна мъгла около бъдещето на клуба

Ботев (Пд) почна с 16 полеви играчи и пълна мъгла около бъдещето на клуба

  • 16 юни 2025 | 18:20
  • 1746
  • 8
Попето: Нямаме яснота за нищо - утре десетима ли ще сме, или петима...

Попето: Нямаме яснота за нищо - утре десетима ли ще сме, или петима...

  • 16 юни 2025 | 18:09
  • 878
  • 1
Лудогорец чака нови футболисти, Руи Мота иска да е дълго и с големи успехи в Разград

Лудогорец чака нови футболисти, Руи Мота иска да е дълго и с големи успехи в Разград

  • 16 юни 2025 | 14:29
  • 10475
  • 31
ЦСКА започна с един нов и ремонт на терена

ЦСКА започна с един нов и ремонт на терена

  • 16 юни 2025 | 10:31
  • 21497
  • 81